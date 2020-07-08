Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Galatasaray'da kart görmemeye alışmış!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı yorumlarla değerlendirdiler. A Spor yorumcusu Emre Bol Serdar Aziz'in Galatasaray'da kolay kart görmemeye alıştığını belirterek, "Burası Fenerbahçe! Hakemler üzerinde Fenerbahçe forması olunca mercekle maç yönetiyor." yazdı. İşte o yazılar...
"SERDAR GALATASARAY'DA KOLAYCA KART GÖRMEMEYE ALIŞMIŞ"
Serdar saha içinde bazı hareketleri yaparken galiba kendisini hala Galatasaray'da zannediyor! Galatasaray'da kolayca kart görmemeye alışmış ama burası Fenerbahçe! Hakemler üzerinde Fenerbahçe forması olunca mercekle maç yönetiyor. Bunu bil ve bundan sonra öyle yap yapacağını...
Emre Belözoğlu'ndan başka bir şey konuşamaz olduk. Saha içinde, saha dışında her şeyini veriyor. Vallahi billahi helal olsun. O sahaya girince yorulanlar bile mecburen koşmaya başlıyor. İstersen koşma! Fenerbahçe son bölümde çok pozisyona girse de rakibi ablukaya alsa da galibiyet golünü bir türlü bulamadı.