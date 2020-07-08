Spor yazarları Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Galatasaray'da kart görmemeye alışmış!

Emre Belözoğlu'ndan başka bir şey konuşamaz olduk. Saha içinde, saha dışında her şeyini veriyor. Vallahi billahi helal olsun. O sahaya girince yorulanlar bile mecburen koşmaya başlıyor. İstersen koşma! Fenerbahçe son bölümde çok pozisyona girse de rakibi ablukaya alsa da galibiyet golünü bir türlü bulamadı.