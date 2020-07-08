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Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kaptanlık pazubendini kenara fırlattı

Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler başkent deplasmanından 1 puan çıkardı. Stancu ve Emre Belözoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren karşılaşmaya ise pazubandı skandalı damgasını vurdu. Yıldız futbolcu kaptanlık pazubendini takmak istemezken teknik heyet takması için ısrar etti. Ancak bu kez de pazubent saha kenarına fırlatıldı. İşte o anlar...

08.07.2020 13:30 - Son Güncelleme: 08.07.2020 15:05
Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kaptanlık pazubendini kenara fırlattı

Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu.

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Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kaptanlık pazubendini kenara fırlattı

Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt Emre Belözoğlu'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kaptanlık pazubendini kenara fırlattı

Attığı golle hem Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran hem de Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı;

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kaptanlık pazubendini kenara fırlattı

"Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz.

Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kaptanlık pazubendini kenara fırlattı

3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."

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