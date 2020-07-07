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Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri

Lige verilen koronavirüs arasından sonra bir türlü galibiyet yüzü görmeyen, peşi sıra gelen sakatlıklarla beli bükülen Galatasaray'da hedef yeni sezon. Avrupa kapısı da şimdilik karanlık olan Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, Fatih Terim'in yol haritasına göre 5 isme birden imzayı attıracak. İşte Galatasaray'daki transfer hareketliliğinin detayları...

07.07.2020 13:47 - Son Güncelleme: 07.07.2020 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





