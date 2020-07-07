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Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri
Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri
Lige verilen koronavirüs arasından sonra bir türlü galibiyet yüzü görmeyen, peşi sıra gelen sakatlıklarla beli bükülen Galatasaray'da hedef yeni sezon. Avrupa kapısı da şimdilik karanlık olan Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, Fatih Terim'in yol haritasına göre 5 isme birden imzayı attıracak. İşte Galatasaray'daki transfer hareketliliğinin detayları...
07.07.2020 13:47
- Son Güncelleme: 07.07.2020 13:47
Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.
Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in derbi mağlubiyetinin ardından görevi bıracakağı iddia edilmişti ancak deneyimli çalıştırıcının böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.
Yaşanan bu olumsuz tablo Fatih Terim'i daha da hırslandırdı ve gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları hız kazandı.
Birçok yıldızı transfer listesine alan sarı-kırmızılılar, yerli futbolculara ayrı bir önem veriyor.
Buna göre Fatih Terim'le koordineli bir şekilde operasyonu yürüten sarı-kırmızılı yönetim 5 isme birden imza attırarak kötü geçen sezonun izlerini silmek istiyor.