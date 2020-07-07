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Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri

Lige verilen koronavirüs arasından sonra bir türlü galibiyet yüzü görmeyen, peşi sıra gelen sakatlıklarla beli bükülen Galatasaray'da hedef yeni sezon. Avrupa kapısı da şimdilik karanlık olan Sarı-kırmızılıların teknik heyeti, Fatih Terim'in yol haritasına göre 5 isme birden imzayı attıracak. İşte Galatasaray'daki transfer hareketliliğinin detayları...

07.07.2020 13:47 - Son Güncelleme: 07.07.2020 13:47
Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri

Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.

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Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in derbi mağlubiyetinin ardından görevi bıracakağı iddia edilmişti ancak deneyimli çalıştırıcının böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri

Yaşanan bu olumsuz tablo Fatih Terim'i daha da hırslandırdı ve gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmaları hız kazandı.

Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri

Birçok yıldızı transfer listesine alan sarı-kırmızılılar, yerli futbolculara ayrı bir önem veriyor.

Fatih Terim 5'ine birden imzayı attırıyor | Galatasaray transfer haberleri

Buna göre Fatih Terim'le koordineli bir şekilde operasyonu yürüten sarı-kırmızılı yönetim 5 isme birden imza attırarak kötü geçen sezonun izlerini silmek istiyor.

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