2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves'in hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Dani Alves hakkında flaş iddia! İntihar mi etti? Öldü mü? Sağlık durumu nasıl? hapiste miydi, suçu neydi?...
Barcelona ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Dani Alves hakkında intihar ettiği iddiası ortaya atıldı. Peki, İntihar mı etti? Öldü mü? Sağlık durumu nasıl? hapiste miydi, suçu neydi?
DANİ ALVES ÖLDÜ MÜ?
Tutuklu halde cezaevinde bulunan Dani Alves'in intihar ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada dünya gündemine oturan olayla ilgili resmi açıklama gelmedi.
DANİ ALVES SUÇU NEYDİ?
Barselona İl Mahkemesi, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen Alves'i, 4 yıl 6 ay hapis, 5 yıl polis denetimi, 9 yıl mağdurdan uzak durma ve 150 bin avro para cezasına çarptırdı.