Barcelona ve Brezilya'nın efsane futbolcusu Dani Alves hakkında flaş iddia! İntihar mı etti? Öldü mü? Sağlık durumu nasıl? hapiste miydi, suçu neydi?

2022 yılında bir gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve 4.5 yıl hapis cezası verilen Brezilyalı eski futbolcu Dani Alves'in hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Dani Alves hakkında flaş iddia! İntihar mi etti? Öldü mü? Sağlık durumu nasıl? hapiste miydi, suçu neydi?...