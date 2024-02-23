Spor yazarları Galatasaray'ın 4-1'lik Sparta Prag mağlubiyetini değerlendirdi: Çürük elmalar!

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LEVENT TÜZEMEN - OKAN BURUK YÜZ VERMEMELİ



Prag gibi atletik bir takıma karşı eksik oynamak kolay değildi. Bardağın dolu tarafından bakarsak bu kadar yoğun maç trafiğinde Galatasaray'ın Prag'da Avrupa'ya veda etmesi üzücü de olsa makul karşılanabilir. Bardağın boş tarafına bakınca ve iki maçı da tartıya koyunca bu elenme Okan Buruk'a yazar. İlk maçta Prag takımı fazlasıyla geniş alan bulmuştu.