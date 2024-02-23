Spor yazarları Galatasaray'ın 4-1'lik Sparta Prag mağlubiyetini değerlendirdi: Çürük elmalar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek elendi. Spor yazarları Çekya'daki hezimeti köşelerine taşırken oyunu ve teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişiklikleri eleştirdi.
LEVENT TÜZEMEN - OKAN BURUK YÜZ VERMEMELİ
Prag gibi atletik bir takıma karşı eksik oynamak kolay değildi. Bardağın dolu tarafından bakarsak bu kadar yoğun maç trafiğinde Galatasaray'ın Prag'da Avrupa'ya veda etmesi üzücü de olsa makul karşılanabilir. Bardağın boş tarafına bakınca ve iki maçı da tartıya koyunca bu elenme Okan Buruk'a yazar. İlk maçta Prag takımı fazlasıyla geniş alan bulmuştu.
Okan Hoca, "Rakibimizi tanıdık. Dersimize çalıştık" dedi ama Galatasaray aynı hataları yine yaptı. Temmuz'da başlayan tüm Avrupa maçları dahil Galatasaray'ın Prag'daki kadar top kaybı, pozisyon hataları, yanlış paslar kullandığını bir maç görmedim. İyi mücadele eden ve ayakta kalan Barış, Abdülkerim ve Davinson da dahil her Galatasaraylı oyuncu inanılmaz top kayıpları yaptı. Kaan Ayhan'ın yaptığı kırmızı kartlık faul tamamen ciddiyetsizlikti.