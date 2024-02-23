Eski Galatasaraylı yıldızdan Zaha sert sözler: Onu topla döverdim

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''BARIŞ ALPER VE ABDÜLKERİM'İ TEBRİK EDİYORUM''

Barış Alper ve Abdülkerim'i tebrik etmek istiyorum. Ellerinden geleni yaptı bu ikili. Hem hücumda hem defansta. Bu iki ismin yanına Mertens'i de eklerim. Rakipte birçok eksik var ama oyun planından bir an olsun taviz vermediler. Galatasaray bugün top kayıplarıyla veda etti Avrupa'ya. Rakibin oyununa uyanamadı.