Eski Galatasaraylı yıldızdan Zaha sert sözler: Onu topla döverdim

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off'unda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Sparta Prag deplasmanına çıktı. 1-1 devam eden maçta Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Cimbom, mücadeleyi 4-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti.
Maç sonrası efsane futbolcu Tugay Kerimoğlu, mücadeleyi değerlendirirken Tete ve Wilfried Zaha'ya ateş püskürdü.
Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Tugay Kerimoğlu, Yeni Açık YouTube kanalında yaptığı yorumlarda sarı kırmızılı takımın oyuncu özelinde büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.
''BARIŞ ALPER VE ABDÜLKERİM'İ TEBRİK EDİYORUM''
Barış Alper ve Abdülkerim'i tebrik etmek istiyorum. Ellerinden geleni yaptı bu ikili. Hem hücumda hem defansta. Bu iki ismin yanına Mertens'i de eklerim. Rakipte birçok eksik var ama oyun planından bir an olsun taviz vermediler. Galatasaray bugün top kayıplarıyla veda etti Avrupa'ya. Rakibin oyununa uyanamadı.