Galatasaray ile Trabzonspor Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Dries Mertens ile gol perdesini açtı. Karşı tarf ise Ozan Tufan ile skoru dengeledi. Galatasaray Yunus Akgün'ün muhteşem vuruşuyla 2-1'i getirdi. Abdülkerim Bardakcıdan ceza sahasında topu kapan Simon Banza, bir kez daha eşitliğin gelmesini sağladı. Bordo mavililer Ozan Tufan'ın ikinci kez fileleri havalandırmasıyla ilk kez öne geçti ve skor 3-2 oldu. Michy Batshuayi penaltıdan skoru 3-3'e taşıdı. Uzatmalarda Ali Şahin kendi filelerini havalandırdı. Cimbom karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Spor yazarları,nefes kesen mücadeleyi değerlendirdi.

LEVENT TÜZEMEN- Altın yedek Michy Batshuayi

G.Saray ve Trabzonspor'u ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. G.Saray maçın favorisiydi, oyunun ve topun hakimiyetini uzun süreler elinde tuttu. Trabzonspor da asla teslimiyetçi bir oyun ortaya koymadı, tam tersine G.Saray'ın üzerine cesaretle ve etkili gitti. Dev maçta birbirinden güzel gollere tanık olduk. Mücadele kıran kıranaydı. Özellikle Trabzonspor kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışlarla resmen devleşti. G.Saray'da Mertens'in ilerlemiş yaşına rağmen üstlendiği mücadele tüm arkadaşlarına örnek olacak güzellikteydi.

Pozisyon zenginliği açısından G.Saray rakibine karşı çok üstündü ama son vuruşlarda Barış istediği gibi şut atamadı. Futbolda laubaliliğe yer yok! Ozan Tufan'ın attığı ilk golde kafa topuna çıkamayan Abdülkerim bu hatasının üzerine ceza alanı içerisinde laubalilik ile kaptırdığı topla Banza'ya hediye gol verdi! Topa vurmak ya da kornere atmak ayıp mı? Maalesef Türk futbolcularda ayıplanma duygusu adına bu tür hatalardan dolayı hem milli takım hem de kulüp takımları böyle goller yedi! G.Saray'da ciddi bir sorun var; nedir bu? Öne geçtikteri maçları maalesef hem lig hem Avrupa'da koruyamadılar. Kasımpaşa, Eyüp, Rigas ve Malmö maçlarından sonra Trabzon karşısında da bu hatayı yaptılar. Uzun yıllar unutulmayacak bu maçta altın yedek Batshuayi son dakikada attığı golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı, psikolojik olarak da sarsılmasını engelledi.

İSKENDER GÜNEN- Yapı böyle istedi!

Koşullar ne olursa olsun bazı maçlar var ki içinde bulunduğunuz durumdan daha farklı bir oyun ortaya çıkar. Aynen dün olduğu gibi. Ama mücadele gücünüz, takım olma bilinciniz ne kadar üst düzeyde de olsa bazı gerçekleri değiştirebilme şansınız ne yazık ki yok! Maçın odak noktası hakem. İlk yarıda iki tane sarı kartla değerlendirmesi gereken pozisyonu es geçti. Sivas maçından sonra görsel ve yazılı basında Barış Alper'e yapılan hareket bir hafta boyunca işlendi! Bir gerçeği konuşmak gerek.