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CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz, kesintisiz, canlı izleme ekranı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor ile aynı sahayı paylaşacak. Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu karşılaşmaları tek maç üzerinden ilerlerken kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Peki Eyüpspor - Etimesgut Belediye maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar…

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:43 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:49
CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz, kesintisiz, canlı izleme ekranı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz, kesintisiz, canlı izleme ekranı...

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmasında Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor'u ağırlıyor.

17 Aralık Salı günü saat 13:00'te başlayan karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalıyor. Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde, Etimesgut Belediyespor ise Cafer Elek'in yönetiminde sahada yerini aldı.

CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz, kesintisiz, canlı izleme ekranı...

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı nerede?

Mücadele bugün itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanmaya başladı.

CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz, kesintisiz, canlı izleme ekranı...

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı saat kaçta?

17 Aralık Salı günü yani bugün oynacak olan maç saat 13.00'da başladı.

CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz, kesintisiz, canlı izleme ekranı...

Nasıl izleyebilirim?

Karşılaşma A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

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