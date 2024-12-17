CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz, kesintisiz, canlı izleme ekranı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?