Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını kaleme aldı

Orta sıralarda bitirirlerse başarılı olurlar. Oynadıkları futbol gösteriyor ki büyük terslik olmazsa bitirecekler. Lider Başakşehir ikinci yarının ilk 5 haftasını hasarsız veya az hasarlı geçirirse diğerleri ikinciliğe oynayacaklar. Ama onlar da iki maç kaybedip içeride de zorlanırlarsa bu sefer aşağı taraf yukarıyı yakalayacak. Ligde kalite yok. Ama hiç olmazsa heyecan var. İşte Trabzonspor… Nereden nereye geldiler? Hem yönetim olarak, hem de teknik adam olarak doğru işler yaptılar. Şu anda iyi yerdeler. Onları da zorlayacak şey sakatlıklar ve kadro darlığı.... VAR yine iyi işler yaptı. İşte ofsayt… Yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı, ofsayt olmayan bir pozisyon ve gol. VAR olmasaydı maçlarda neler olacaktı siz düşünün. Ben yıllarca yaptığım televizyon programlarında "Yanlarım ağrıyor, yanlarım ağrıyor" diye çok feryat ettim. Acaba haklı mıydım?