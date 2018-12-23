İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray 4 - 2 DG Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.

23 Aralık 2018 Pazar, 21:05:46 Güncelleme: 21:06:55
İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray 4 - 2 DG Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray, evinde DS Sivasspor'u konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray 4 - 2 DG Sivasspor

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada penaltıdan Eren Derdiyok, 30. dakikada Feghouli ile 51. ve 69. dakikalarda Onyekuru'dan geldi.

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray 4 - 2 DG Sivasspor

Sivasspor'un sayılarını ise 9. ve 41. dakikalarda Robinho kaydetti.

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray 4 - 2 DG Sivasspor

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 29 puana yükselerek, ilk yarıyı 5. sırada tamamladı.

İstanbul'da gol yağmuru! Galatasaray 4 - 2 DG Sivasspor

Sivasspor ise teknik direktör Hakan Keleş ile ilk yenilgisini alırken, 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı ve 24 puanda kaldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Trabzonspor'un zirve yürüyüşü! ( Trabzonspor 4-1 Rizespor )
Trabzonspor'un zirve yürüyüşü! ( Trabzonspor 4-1 Rizespor )