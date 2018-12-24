Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Takımın yeni patronu Ersun Yanal maç öncesi futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdi. Galibiyetten başka bir hedefleri olmadığını belirten Yanal, Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'ini de belirledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 10:04:38 Güncelleme: 10:06:14
Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

FENERBAHÇE'NİN ANTALYASPOR MAÇI 11'İ!

KALECİ | Harun Tekin

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