Fenerbahçe kritik virajda! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Takımın yeni patronu Ersun Yanal maç öncesi futbolcular ile bir toplantı gerçekleştirdi. Galibiyetten başka bir hedefleri olmadığını belirten Yanal, Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'ini de belirledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi, 10:04:38 Güncelleme: 10:06:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





