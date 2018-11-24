Hüseyin Göçek'in skandal kararına tepki yağıyor
Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi. Maçın hakemi Hüseyin Göçek'in verdiği skandal kararı sert sözlerle eleştiren yazarlar penaltı kararı ile ilgili "facia" yorumunu yaptı.
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Galatasaray eğer kazansaydı "Kuş taşa çarptı tarzı bir galibiyet oldu" diyecektim.
Çünkü gol büyük bir şanstı. Ama Hüseyin Göçek'in VAR'a bile gitmeden verdiği penaltı TFF'nin Galatasaray'a yapılan operasyonun belgesidir. Eğer VAR'da görev yapan hakemler bu penaltıya verdikleri destekten sonra nasıl insan içine çıkacaklar. Bu penaltı "Galatasaray'ı bitirin" talimatıdır. Penaltı pozisyonu tertemizdi. Serdar tamamen topa dokundu. Zaten Galatasaray'ın attığı gole bırakın hakem Göçek'i, VAR'ın itiraz edecek durumu bile olmadı.
Çünkü Konya golü kendi kalesine attı.
Penaltı sonrası Aykut Kocaman'ın Konyaspor'unun Galatasaray'ı kitlemesini, orta alanı kalabalık tutup geniş alan bırakmamasını ve hızlı hücumlarla istediği pozisyonları bulmasını Jahovic'in iki tane net golü kaçırmasını Ömer Ali'nin şutunun direkte patlamasını yazmanın anlamı kalmadı. Terim'in 3'lü savunmada ısrar etmesinin yanlış olduğunu vurgulamak, Ozan Kabak hariç topu kullanma özürlü ve çok pas hataları yapan ayrıca "Tank" gibi ağır bir koşu kalitesine sahip Maicon-Serdar ikilisiyle üçlü oynanmayacağını anlatmak anlamsız oldu.
Bir dönem Adana'da iptal ettiği golden sonra Göksel Gümüşdağ tarafından aforoz edilen ve uzun süre maç alamayan Hüseyin Göçek TFF'nin G.Saray ile yaşadığı hüsumeti fırsat bulup uydurduğu penaltıyla sonucu belirledi.
Yayınca kuruluşta pozisyon yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer'in attığı tweete bakalım:
"Rize'nin Başakşehir maçında net penaltısını vermeyen Halil Umut Meler hemen maç aldı. F.Bahçe- Başakşehir maçında VAR'ın çalışmaması sonucu yardımcı hakem Serkan Çimen'e golü kaçırdığı 5 haftadır maç alamıyor. Bu durum hakemlere en güzel mesajdır.."
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Baştan söyleyeyim;
Konyaspor'un penaltısı bence penaltı değildi. VAR'ın Hüseyin Göçek'i uyardığına eminim ama Serdar'a gösterdiği kırmızı kartla beraber geri dönülmez bir yola girdiğini düşündü ve saçmaladı.
Hakem, VAR kendisini uyarsa da izlememe kararını alabiliyor. Bu tip durumlarda VAR protokolündeki "izlemenizi öneriyorum" cümlesi hayli sönük bir ifade. Terminolojinin tekrar gözden geçirilmesi elzem. TFF ile G.Saray'ın devam eden sıkıntılı süreci tahminimce daha da büyüyecek.
Gelelim maça... G.Saray için "mecburiyetten 3-5-2 oynuyor" deniyor. Pek çok eksik var ama kenarda Nagatomo ve Linnes gibi iki sol bek oynayan topçu varken, iç sahada bu taktiğin bir zaman kaybı olması sürpriz değildi zannımca.
Jahoviç gibi bir golcü iki muazzam fırsatı hoyratça harcamasa, 50. dakikada durum 0-2 olabilirdi.
Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise bir topu direkten dönen Konyaspor'un 3-4 farklı bir üstünlüğüne tanıklık ediyor olabilirdik.
Her ne kadar hunharca eleştirsem de Belhanda için Fatih Terim'in dediği noktaya geldim; bölgesinde alternatifsiz. Fernando'nun maç eksiği, Selçuk'un vasatı dahi yakalayamayan (yıllardır) performansı da eklenince, takımda kimin ne yaptığı çok da önemli olmuyor.