Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)

Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan eksik Galatasaray, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golü 69. dakikada Diagne'nin ters vuruşunda topun Uğur Demirok'a çarpması sonucunda oluşurken Atiker Konyaspor'un golünü 89. dakikada penaltıdan Skubic kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından 24 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Beşiktaş maçı öncesinde direkt kırmızı kart görerek cezalı durumda düştü.

23 Kasım 2018 Cuma, 22:40:32 Güncelleme: 22:44:49
Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)
Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Hafta içerisinde göreve gelen Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'un başında çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. 14. haftada Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Serdar Aziz, 89. dakikada direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)
Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamadı. Galatasaray'da Fernando da 5 hafta sonra formasına kavuşurken Eren Derdiyok da 4 resmi maçın ardından oynadı.

Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)
Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)

Galatasaray maç hızlı başladı. Üçüncü dakikada gelişen atakta Fernando'nun ceza yayından kaleye gönderdiği sert şutunda Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırmayı başardı.

Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)
Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)

Dakikalar 11'i gösterdiğinde Konyaspor gole çok yaklaştı: Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Adis Jahovic'in kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

Mücadelede 16. dakika oynanırken ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Eren Derdiyok'un doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)
Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)

18. dakikada Marko Jevtovic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner bekletmeden topu kaleye gönderdi ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

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