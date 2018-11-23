Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamadı. Galatasaray'da Fernando da 5 hafta sonra formasına kavuşurken Eren Derdiyok da 4 resmi maçın ardından oynadı.