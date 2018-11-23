Aslan son dakikada yıkıldı! (MS: Galatasaray 1-1 A.Konyaspor)
Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan eksik Galatasaray, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golü 69. dakikada Diagne'nin ters vuruşunda topun Uğur Demirok'a çarpması sonucunda oluşurken Atiker Konyaspor'un golünü 89. dakikada penaltıdan Skubic kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından 24 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz, Beşiktaş maçı öncesinde direkt kırmızı kart görerek cezalı durumda düştü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Hafta içerisinde göreve gelen Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'un başında çıktığı ilk maçta 1 puan aldı. 14. haftada Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Serdar Aziz, 89. dakikada direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.
Dakikalar 11'i gösterdiğinde Konyaspor gole çok yaklaştı: Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Adis Jahovic'in kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
Mücadelede 16. dakika oynanırken ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Eren Derdiyok'un doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.