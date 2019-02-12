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Unutulmaz hakem hataları

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikasında Hüseyin Göçek'in penaltı düdüğü büyük tartışma çıkardı. Hüseyin Göçek'e tepkiler sosyal medyada artarken, Göçek'in eşi Ezgi Göçek kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hüseyin Göçek'in tartışmalı kararı akıllara futbolda verilen unutulmaz hakem hatalarını getirdi. İşte Türkiye'den ve dünyadan olay yaratan, unutulmaz hakem hataları.

12.02.2019 17:29 - Son Güncelleme: 12.02.2019 17:29
Unutulmaz hakem hataları

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikasında çalınan penaltı düdüğü büyük tartışma çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek'e ve TFF'ye büyük tepki gösterdi.

Unutulmaz hakem hataları

Üst üste gelen kötü sonuçlara Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek son veren Galatasaray, seyircisi önünde Atiker Konyaspor'a takıldı. Teknik direktörü ve yıldızları cezalı; önemli isimleri sakat olan Galatasaray maçta Uğur Demirok'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Skubic'in penaltı golüne engel olamayan Sarı Kırmızılar, 1 puana razı oldu. Sarı Kırmızılılar'ın sahasındaki beraberlik serisi 3 maça çıktı, penaltıya neden olan ve kırmızı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş ile haftaya oynanacak derbi maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Unutulmaz hakem hataları

EŞİ İSYAN ETTİ

Galatasaray-Konyaspor maçında verdiği penaltıyla tartışılan hakem Hüseyin Göçek'in eşi Ezgi Göçek, hakarete varan ağır yorumlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Unutulmaz hakem hataları

Karşılaşma sonrası Hüseyin Göçek'in eşi Ezgi Göçek ise sosyal medyadan yapılan ağır yorumlara Instagram hesabından isyan etti. Ezgi Göçek yaptığı paylaşımda, "Her kim çocuğuma beddua ediyorsa Allah 1000 katını ona versin" ifadelerini kullandı.

Unutulmaz hakem hataları

UNUTULMAZ HAKEM HATALARI

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın hakemi Hüseyin Göçek'in performansı, son yıllarda verdikleri kararlarla müsabakaların önüne geçen hakemleri akıllara getirdi.

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