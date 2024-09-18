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Her biri ikon! İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları

Son dönemde futbol sadece sahada değil farklı konularla da gündemde. Onların başında da imajlar geliyor. Futbolcular yetenekleri kadar yakışıklılıkları ile de adından söz ettiriyor.

Pek çok isim bu nedenle popülerliğini katlıyor ve daha fazla ilgi görüyor. İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 23:11 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 23:17
Her biri ikon! İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları 1

Maduka Okoye

Nijeryalı kaleci Maduka Okoye, etkileyici duruşu ve çarpıcı bakışlarıyla dünyanın en yakışıklı futbolcular arasında bulunuyor.

Her biri ikon! İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları 2

Yannick Carrasco


Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco, tatlı dilliliği ve dikkat çekici yüz hatlarıyla futbolun en yakışıklı oyuncuları arasında öne çıkıyor.
Her biri ikon! İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları 3

Jude Bellingham

Gençliğin verdiği cazibe ve çocuksu duruşuyla İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham hem saha içinde hem de saha dışında yükselen bir yıldız.

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