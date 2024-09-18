Her biri ikon! İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları

Son dönemde futbol sadece sahada değil farklı konularla da gündemde. Onların başında da imajlar geliyor. Futbolcular yetenekleri kadar yakışıklılıkları ile de adından söz ettiriyor.

Pek çok isim bu nedenle popülerliğini katlıyor ve daha fazla ilgi görüyor. İşte dünyanın en yakışıklı futbolcuları...