Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Bundan sonra kimse bizim hakemlere konuşmasın. Futbol oynamaya değil, yerde yatmaya gelmiş bir takıma çok fazla müsamaha gösterdi. Ama sahada öyle istekli bir Fenerbahçe vardı ki; çirkef Lucescu'yu daha önemlisi çok kötü olan hakemi de yendi. Hadi şimdi gidin Kiev'e bol bol yerde yatın! İyi uykular.