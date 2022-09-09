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Haberler Spor Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında sahasında ağırladığı Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sabah ve Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle yorumladı. İşte o yazılar...

takvim.com.tr
09.09.2022 09:06 - Son Güncelleme: 09.09.2022 09:07
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

EMRE BOL - HADİ ŞİMDİ YATIN!

Savaş mağduru bir kulübü bu kadar antipatik hale getirmek herhalde Lucescu'nun taktiksel becerisiydi. Taktik, "Faul yap, yalandan faul al, yerde yatabildiğin kadar yat, yeter ki oyunu soğut" üzerine kurulmuştu. Fenerbahçeli oyuncuları kendi kalelerine yaklaştırmamak için her türlü çirkefliği yaptılar. Heyhat maçın hakemi de bu çirkin anlayışa çanak tuttu. Hal böyle olunca iyice yürekli Kiev ekibi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Öyle saçma pozisyonlarda yerde yattılar ki, sadece Fenerbahçeli oyuncuların değil, tribünlerin de sinirlerini bozdular. İlk yarıdaki gole gitme istatistiklerine baktım, gözlerime inanamadım. Fenerbahçe 0.83 iken Dinamo Kiev 0.03'tü. Bu kadar düşük hücum istatistiğini ilk kez görüyorum. Amaçları gol atmak değil, yememek üzerine kuruluydu. Altay'ı 45 dakika boyunca neredeyse hiç görmedik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Lucescu ne yaparsa yapsın Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerindeki hazır olmayan Fenerbahçe değildi. Daha güçlenmiş, daha organize, daha ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe vardı sahada… Ben akan oyun golü beklerken duran toptan golü bulduk. Dinamo Kiev'in ilk çerçeveyi bulan topunda ise golü yedik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Bundan sonra kimse bizim hakemlere konuşmasın. Futbol oynamaya değil, yerde yatmaya gelmiş bir takıma çok fazla müsamaha gösterdi. Ama sahada öyle istekli bir Fenerbahçe vardı ki; çirkef Lucescu'yu daha önemlisi çok kötü olan hakemi de yendi. Hadi şimdi gidin Kiev'e bol bol yerde yatın! İyi uykular.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - KADIKÖY'ÜN SAHİPLERİ

Lucescu, teknik direktörlük hayatında yeni bir format ile tarihe geçti muhtemelen. Yerde yatarak futbol oynamak isteyen bir takım yapmış. Sahada belki oynayanların bile utandığı bir performans var ama Lucescu'nun sıfatı "dahi"…

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