Sahada fevkalade kötü bir hakem vardı. İlk yarıda Osayi, kolunu bariyer yaptı topu kesti. Top bana sahanın içinde gibi geldi, dolayısıyla penaltı olmalıydı. Ayrıca ilk yarıda İsmail bir korner atışında rakibinin hem ayağına basıp hem itiyor. Bu da penaltı olmalıydı. Becao top oyundayken kasten ceza alanı içinde topsuz alanda rakibine çelme takıyor, bu da penaltı olmalıydı. Bu penaltılar hakem ve VAR hakemi tarafından görülmedi. Aynı hakem son dakikada Fenerbahçe lehine bir penaltı uydurdu ama VAR bunu düzeltti.

MUSTAFA ÇULCU- HAKEMİN ÇOK YANLIŞ KARARI VARDI

F. Bahçe final pasları ve vuruşlarında biraz dikkatli olsa daha ilk yarıda farka giderdi. Gaziantep ısrarla pas oyunu ile çıkmaya çalışırken zorlanıyor. Üçüncü bölgede F.Bahçe defansını tehdit eden ataklarda beraberlik golünü buldular. Mourinho'dan ikinci yarı Amrabat ve Maximin hamlesi geldi. Orta saha üstünlüğü F.Bahçe'ye geçti. Dzeko hamlesi daha erken olmalıydı.

Hakem Alper Akarsu geçen haftanın başarılı ismiydi. Maçın hemen başında Lungoyi-Osayi pozisyonunda Osayi'nin sol kolu yukarıda genişlemiş durumda, topa hamle yapıyor, topun kol ile teması var lakin pozisyon kale çizgisinin içinde ise penaltı, dışında ise penaltı yok.

Yayında bunu net göremiyoruz. 23'te Arda'ya yapmış olduğu kontrolsüz hareket dolayısıyla İrfan Can sarı görmeliydi, hakem vermedi. 29'da F.Bahçe ceza alanı ön direkte Sorescu, İsmail'in el temasını hissettiği anda kendini penaltı beklentisi ile attı, el teması eyleme dönüşmedi, penaltı olmaz. Bu pozisyonun devamında Becao'nun kendi ceza alanı içinde rakibine bir çelmesi var, burada Gaziantep lehine penaltı ve topsuz alanda yapıldığı için Becao'ya sarı verilmeliydi. Hakem vermedi, VAR da uyudu herhalde devreye girmedi! İlk yarı uzatmalarda Oğuz'un ortasında Arda'nın koluna gelen top destek ve kapalı kol, penaltı olmaz. Hakemin oyunu oynatma isteği yüksek. Bu istek bazı pozisyonlarda tepkiyi getirdi. Bu tepkiler saha kenarına da yansıdı. Doğru çıkan kartların yanında çıkmayan kartlar oldu. Son dakikalarda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı yanlıştı, VAR müdahalesi ile doğruyu buldular.



ÖMER ÜRÜNDÜL- MOURİNHO İLK YARIYI HEBA ETTİ

Mourinho'nun çok hatalı ilk 11'i bu kritik maçta az kalsın pahalıya mal olacaktı. Pres özelliği ve devamlılığı olmayan yetenek Tadic'i orta sahada görevlendirdi. Bir de buna ilaveten daha da ciddi hata sağ kulvarda hiç hazır olmayan İrfan Can'ı oynatmasıydı. Fenerbahçe çok erken gol buldu, ondan sonra saman alevi gibi parladı ama 10. dakikadan devre sonuna kadar oyunun kontrolü Gaziantep'in elindeydi.