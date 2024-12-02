Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

MAXİ LOPEZ'E YAPTIĞIM GİBİ…

Wanda Nara, giriş kodlarını neden değiştirdiğiyle ilgili Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu" dedi.