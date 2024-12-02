Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve ayrılık sürecindeki eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.
Icardi, Wanda Nara ile boşanma davası kapsamında hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere başkent Buenos Aires'te hakim karşısına çıktı.
İtalyan basınına göre Wanda Nara Icardi'nin şuan yaşadığı lüks malikanesinden ayrılmasını istiyor.
WANDA'DAN ŞOK İDDİA!
Icardi'nin söz konusu isteğe olumsuz yanıt vermesinin ardından Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. Wanda Nara, polise Icardi'nin evde silah bulundurduğuna dair ihbarda bulundu.
İhbarın ardından eve gelen Arjantin polisi 5 saat boyunca arama yaptı ancak Wanda Nara'nın iddiası boş çıktı. Evde silah bulunamadı.
MAXİ LOPEZ'E YAPTIĞIM GİBİ…
Wanda Nara, giriş kodlarını neden değiştirdiğiyle ilgili Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu" dedi.
MİSİLLEME
Wanda'nın söz konusu asılsız ihbarının altında Icardi'nin "Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi" şikayetinin yattığı öğrenildi.