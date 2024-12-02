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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye Wanda Nara'dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

Türkiye'nin en çok konuşulan futbolcus, Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi şu sıralar sadece sakatlıkla uğraşmıyor. Wanda Nara ile sancılı bir boşanma süreci geçiriyor. Sakatlığı sonrasında Arjantin'e giden ve ameliyat gününü bekleyen Icardi'nin kapısına polis dayandı. Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin evinde silah olduğu ihbarı yaptığı ortaya çıktı. Wanda'nın söz konusu asılsız ihbarının altında ise Icardi'nin o iddiası var.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 13:18 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 13:18
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve ayrılık sürecindeki eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

Icardi, Wanda Nara ile boşanma davası kapsamında hukuki ihtilafın bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere başkent Buenos Aires'te hakim karşısına çıktı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

İtalyan basınına göre Wanda Nara Icardi'nin şuan yaşadığı lüks malikanesinden ayrılmasını istiyor.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

WANDA'DAN ŞOK İDDİA!

Icardi'nin söz konusu isteğe olumsuz yanıt vermesinin ardından Wanda Nara'dan şok bir hamle geldi. Wanda Nara, polise Icardi'nin evde silah bulundurduğuna dair ihbarda bulundu.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

İhbarın ardından eve gelen Arjantin polisi 5 saat boyunca arama yaptı ancak Wanda Nara'nın iddiası boş çıktı. Evde silah bulunamadı.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

Ancak Icardi, daha fazla tatsızlık çıkmaması adına evini terk etti.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

MAXİ LOPEZ'E YAPTIĞIM GİBİ…

Wanda Nara, giriş kodlarını neden değiştirdiğiyle ilgili Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu" dedi.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı

MİSİLLEME
Wanda'nın söz konusu asılsız ihbarının altında Icardi'nin "Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi" şikayetinin yattığı öğrenildi.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’ye Wanda Nara’dan misilleme! Silah iddiası sonrası polis kapıya dayandı
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