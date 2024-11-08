Spor yazarları Fenerbahçe-AZ Alkmaar ve Galatasaray-Tottenham maçını değerlendirdi! "Tarihi bir maç izledik"

Dün akşam Avrupa'da Türk gecesi yaşandı. Türkiye'nin büyük kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray UEDA Avrupa Ligi'nde rakipleriyle kozlarını paylaştı. Fenerbahçe mutlak galibiyet için çıktığı AZ Alkmaar maçından 3-1 yenik ayrılırken, Galatasaray ise evinde konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek eli boş gönderdi. Spor yazarları ise dünkü oynana maçları değerlendirdi.

İLKER YAĞCIOĞLU- FENERBAHÇE'YE YAKIŞMADI

AZ Alkmaar karşısında ilk 45 dakikayı doğru ve iyi oynadı Fenerbahçe. Hollanda deplasmanında Sarı- Lacivertliler rakibine hiç pozisyon vermedi ilk yarıda. Ayrıca Fenerbahça yüzde yüz 2 gol pozisyonundan da yararlanamadı.

Özellikle sağ kanat bölgesi Fenerbahçe tarafından ilk yarıda mükemmel kullanıldı. Tadic'in zekası Osayi'nin dinamizmi ile birleşince bütün ataklar sağ kanat bölgesinde gelişti ilk yarıda. Maçta orta sahaya 3 tane fizik kalitesi yüksek futbolcu koyan Mourinho farklı bir düşünceyle Hollanda deplasmanına çıkmak istemişti. Özellikle İsmail Yüksek'in yaptığı top kayıpları Fenerbahçe'nin direncini kırdı.

