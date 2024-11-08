Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi gibi lig usulü ile düzenlenen yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi 'nde 3 temsilcimiz yer alıyor. İlk 8 sırada yer alan takımların direkt olarak üst tura yükseleceği organizasyonda 9 ila 24. sıralar arasında konumlanan kulüpler play-off aşamasına kalacak.

Football Meets Data, futbol istatistiklerini yayınladığı verilerini bu kez simülasyonla gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan 36 takımın ilk 8 ve 24 sırada bitirme ihtimalleri hesaplandı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki kulüplerin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri...