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Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki tur atlama ihtimalleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak için mücadele veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üst turlara yükselme ihtimalleri için simülasyonla hesaplama yapıldı. 36 takımın ilk 8 ve 24'e kalma olasılıkları paylaşıldı. İşte temsilcilerimizin lig usulü ile ilk defa gerçekleştirilen organizasyondaki şansları...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:37 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 17:37
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi’ndeki tur atlama ihtimalleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi gibi lig usulü ile düzenlenen yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 3 temsilcimiz yer alıyor. İlk 8 sırada yer alan takımların direkt olarak üst tura yükseleceği organizasyonda 9 ila 24. sıralar arasında konumlanan kulüpler play-off aşamasına kalacak.

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi’ndeki tur atlama ihtimalleri belli oldu

Football Meets Data, futbol istatistiklerini yayınladığı verilerini bu kez simülasyonla gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan 36 takımın ilk 8 ve 24 sırada bitirme ihtimalleri hesaplandı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki kulüplerin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri...

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi’ndeki tur atlama ihtimalleri belli oldu

RFS: İlk 8 (Yüzde 0), ilk 24 (Yüzde 2

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