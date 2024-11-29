Dönen hiçbir topta yerlerinde değiller. Gerçi kim yerinde ve pozisyonunda iyi oynadı veya biraz takımına katkı sağladı noktasına baktığımızda oklar her maçta olduğu gibi Rafa Silva'yı gösteriyor. O biraz kıpırdadığında Beşiktaş pozisyon bulabiliyor. İkinci yarıda Salih ve Ndour'un oyuna girmesiyle Beşiktaş biraz kıpırdadı. Yakalanan pozisyonlarla birlikte Immobile ile kaçırılan bir de penaltı var. Bu gol olsa Beşiktaş belki biraz daha özgüvenini tazeleyebilirdi. Takım maç esnasında genel bütünlüğünü yakalayamıyor. Hatlar, oyunu bir türlü birlikte oynayamıyor. Maçı kazanmak veya kaybetmek ayrı bir şey, bunun yanında bu kadar kendi gerçekliğinden kopmuş olmak daha farklı bir durum. Beşiktaş, bu görüntüsüyle içindeki havasının çoğu alınmış, pörsümüş bir balona dönmüş vaziyette. Sezon başındaki gerçek havasının ve görüntüsünün çok uzağında. Krizler ve kayıplar büyük takımlarda uzun sürmemeli ve Beşiktaş bir önce toparlanmalı…

OKTAY DERELİOĞLU- BU BEŞİKTAŞ'I İZLEMEK İŞKENCE

Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş için Maccabi Tel Aviv mücadelesi belki de sezonun en önemli maçlarından biriydi. Takımın şampiyonluk yarışının gerisinde kalması ardandan yönetimde yaşananlardan sonra iyi günlerin başlangıcı için Macaristan'dan galibiyetle dönmekten başka bir çare yoktu. Alınacak yeni bir kötü sonuca kimsenin tahammülü olamazdı.

Hele Maccabi Tel Aviv'le oynayacak olmaları da üzerlerindeki sorumluluğu iyice artırmıştı. Maça gelince Beşiktaş'ta değişen hiçbir şey yok. Bu takımın böylesine önemli bir maçta bu kadar kötü bir futbol sergilemesini anlamam mümkün değil. Bir takım ancak bu kadar dökülebilir. Savunma yol geçen hanı gibi. Grubun en zayıf ekibi bile elini kolunu sallayarak ceza sahamızda gezindi. Yenen 3 gol tek kelimeyle evlere şenlik.

