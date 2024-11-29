Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldi. Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.45'te başladı. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simone Sozza üstlendi.
Maçı Maccabi Tel Aviv 3-1 kazanırken, Beşiktaş'ın tek golünü dakika 38'de Rafa Silva attı. Maccabi Tel Aviv'in gollerini ise 23'te Kanichowsky, 45+3'te Peretz ve 80'de Patati kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 6 puanda kaldı. Maccabi Tel Aviv ise 3 puana yükseldi. Spor yazarları maçı yorumladı. İşte o yorumlar...
FATİH DOĞAN- BRONCKHORST MİSYONUNU TAMAMLADI
Beşiktaş yönetiminin, Maccabi Tel Aviv maçı öncesi bir gece vakti, yangından mal kaçırır gibi halef-selef futbol direktörleri haline getirilen Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın görevlerine son verilmesi ve sonrasında oluşturulan kaos çok yanlış bir karardı. Bu amatörlük ve ardından Başkan Hasan Arat'ın Beşiktaş A.Ş. başkanlığını Hüseyin Yücel başkanlığındaki komiteye devredilmesi Beşiktaş'ı tarifsiz bir türbülansın içine soktu. Camianın bu kadar savrulduğu bir ortamda futbol takımının da motivasyon kaybı yaşamaması düşünülemezdi.
Başarısızlığı Friedel ve Kaan Şakul'a yıkmak tüm sorunların cevabı mı bu ayrı bir yazı konusu. İsrail şartları zorluyor, UEFA uyguluyor. Beşiktaş evinde seyirciyle oynayıp kazanacağı maçı Macaristan'da kaybediyor. Çifte standart, UEFA'nın paçalarından dökülüyor. Maccabi Tel Aviv, Avrupa Ligi'nin en çok gol yiyen, hiç puanı olmayan vasat ötesi takımı olarak Beşiktaş karşısına çıktı. Bu maçı kaybetmenin hiçbir mazereti yok. Bu oyun, 'Immobile penaltıyı kaçırmasa' diye de açıklanamaz. Beşiktaş bu değil. Performansı bu olamaz. İster motivasyonsuz ister ruhsuzlar diyelim bu oyunu ve skoru da karşılamaz. Bronckhorst, oyunu okuma ve çözüm üretme konusunda çok formsuz, çaresiz. Umudun olmadığı yerde nasıl gelecek inşa edilir. Hollandalı teknik adam, taraftar nezdinde bütün kredisini tüketti. Hasan Arat'ın, Hüseyin Yücel'e havale ettiği ateşten gömlek kimi yakar bilinmez ama ilk yanan Bronckhorst olur, gitmelidir.
ALİ GÜLTİKEN- HAVASI KAÇMIŞ BİR BALON GİBİ
Beşiktaş'ta işler bir türlü rayına oturmuyor. Takımın havası tamamen başka bir yöne kaydı. Zihinler sahada değil. Takımın genel motivasyonunun ciddi şekilde bozulduğunu ve bunun sahaya yansımalarını çok net görüyoruz. Bazı oyuncularda büyük düşüşler var. Ama Joao Mario gibi bazı oyuncular da geldiği günden beri hiçbir şey oynamıyor. İlk yarıda yenilen goller büyük savunma hataları içeriyor. Rakip ceza sahasına üç kere giriyor, ikisinde gol yiyorsunuz. Kanat beklerinin büyük hataları var. Ama içerdeki stoperleri de anlamak mümkün değil.
Dönen hiçbir topta yerlerinde değiller. Gerçi kim yerinde ve pozisyonunda iyi oynadı veya biraz takımına katkı sağladı noktasına baktığımızda oklar her maçta olduğu gibi Rafa Silva'yı gösteriyor. O biraz kıpırdadığında Beşiktaş pozisyon bulabiliyor. İkinci yarıda Salih ve Ndour'un oyuna girmesiyle Beşiktaş biraz kıpırdadı. Yakalanan pozisyonlarla birlikte Immobile ile kaçırılan bir de penaltı var. Bu gol olsa Beşiktaş belki biraz daha özgüvenini tazeleyebilirdi. Takım maç esnasında genel bütünlüğünü yakalayamıyor. Hatlar, oyunu bir türlü birlikte oynayamıyor. Maçı kazanmak veya kaybetmek ayrı bir şey, bunun yanında bu kadar kendi gerçekliğinden kopmuş olmak daha farklı bir durum. Beşiktaş, bu görüntüsüyle içindeki havasının çoğu alınmış, pörsümüş bir balona dönmüş vaziyette. Sezon başındaki gerçek havasının ve görüntüsünün çok uzağında. Krizler ve kayıplar büyük takımlarda uzun sürmemeli ve Beşiktaş bir önce toparlanmalı…
OKTAY DERELİOĞLU- BU BEŞİKTAŞ'I İZLEMEK İŞKENCE
Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş için Maccabi Tel Aviv mücadelesi belki de sezonun en önemli maçlarından biriydi. Takımın şampiyonluk yarışının gerisinde kalması ardandan yönetimde yaşananlardan sonra iyi günlerin başlangıcı için Macaristan'dan galibiyetle dönmekten başka bir çare yoktu. Alınacak yeni bir kötü sonuca kimsenin tahammülü olamazdı.
Hele Maccabi Tel Aviv'le oynayacak olmaları da üzerlerindeki sorumluluğu iyice artırmıştı. Maça gelince Beşiktaş'ta değişen hiçbir şey yok. Bu takımın böylesine önemli bir maçta bu kadar kötü bir futbol sergilemesini anlamam mümkün değil. Bir takım ancak bu kadar dökülebilir. Savunma yol geçen hanı gibi. Grubun en zayıf ekibi bile elini kolunu sallayarak ceza sahamızda gezindi. Yenen 3 gol tek kelimeyle evlere şenlik.
Orta saha Rafa Silva dışında bal yapmayan arı gibi. Immobile gibi bir golcü bile penaltıyı kaçırıyorsa varın gerisini siz düşünün. Bu kadar vurdumduymaz bir oyun görmedim. Takım mücadele etmekten aciz. Üzerlerinde Beşiktaş forması olduğunu unutmuşlar. Beşiktaş maçlarını izlemek artık bir işkence oldu. Takımı bu duruma getirenlerden hesap sorulsun.