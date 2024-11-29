Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli temsilcimizin puanını 8'e çıkardığı Çekya'daki maçı spor yazaları yorumladı. İşte o yorumlar...

GÜRCAN BİLGİÇ- NEFES ALDILAR

Bu kadar iyi mücadele edip, maça asılmalarına rağmen; bu kadar çok bireysel hatanın aynı maça rast gelmesi inanılmaz. Takım olarak hep dayanışma içinde olmalarına, temastan kaçmamalarına, sertliğe sertlik ile karşılık vermelerine rağmen; o an geldiğinde hep "yanlış" seçimler yaptılar. Maximen topu sürüklüyor, tüm Slavia arkasından koşuyor, son kararda top rakibe gidiyor. Maç boyunca Samet'i eleştirdi Fenerbahçeliler. Halbuki defansın tek ayakta kalan adamı. Djiku her pozisyonda bir saniye geride kaldı. Osayi'nin tek bindirmesini görmedik, Mert Müldür de bölgesinde kaldı. Fred takımı baskıdan çıkarmaya çalıştı, çok da yardım aldı. İsmail'in temposu müthiş ama oyuna katkısı neredeyse yok. Syzmanski de biraz kıpırdanma fark ediliyor.

Dzeko'nun golünde asist ona yazıldı. Halbuki pası hem zamanında vermedi, hem de topu attığı bölgede Dzeko etkisiz hale geldi. Ama o kadar çok koştu ki, merkezdeki her yangında suyu taşıyandı. Slavia kendi sahasında oynamanın hakkını verdi. İlk 45'te büyük üstünlük kurup, peş peşe pozisyonlar yakaladılar. Ama ikinci yarıda hızları kesildi, kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Karşılığında pozisyonlar bekledik, gol Slavia'nın nefesinin kesileceği dakikada geldi. Sonrasında İrfan Can-En-Nesyri değişikliği geldi. Taze kanlar, takıma güven de getirdi. Tadic'in nefis pasında üstünlük golünü buldular. Avrupa Ligi için kırılma anı yaşandı o anda. İddianın ve moralin sürmesi için maçın kazanılması önemliydi. Eksiklerine, sakatlarına rağmen, ustalarıyla kazandı F.Bahçe. Süper Lig'de değiştirdiği oyun karakterini "kazanan" olarak sürdürüyor. Nefesine nefes ekliyor.

MUSTAFA ÇULCU- FENERBAHÇE HARİKA BİR DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDI

Fenerbahçe'nin yediği golde savunmanın özellikle de Djiku'nun hatası kabul edilemez. S.Prag gibi çok diri bir takım karşısında Dzeko ile beraberlik golünü buldu. En-Nesyri hamlesi ile harika bir deplasman galibiyeti alındı. Hakem sert oyuna izin verdi. Alman Sascha Stegemann 40 yaşında 1. kategori FIFA hakemi… Oyunu oynatacağım diye bazı faulleri vermeyince oyun sertleşti 34 faul ve kendi klasiğini bozmadan 10 sarı kartla maçı tamamladı. Steegeman kolay sarı kart çıkaran bir hakem. Fenerbahçe bunu analiz etmiş olsaydı daha ilk yarıda 4 sarı kart görmeyebilirdi. S.Prag'ın 42'de attığı golde Chory oyuna müdahalede edince ofsayt gerekçesi ile gol iptali doğru. Daha önceden sarısı olan Provod'ın 55 de Samet'in yüzüne yaptığı harekete ikinci sarıdan kırmızı çıkarabilirdi ama vermedi ''bir tık'' sabretti.

