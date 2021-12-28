Spor yazarları Beşiktaş'ın Konyaspor mağlubiyetini değerlendirdi: Bu kadar tekme yememiştir!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadele Konyaspor'un son dakikalarda bulduğu golle 1-0 ev sahibi lehine sonuçlandı. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KIRAN KIRANA | TURGAY DEMİR
Kestirmeden geceyi özetleyelim, çatır çutur, kıran kırana bir maç oldu. Her iki teknik adam da kazanmayı hedefledi.
Önder hoca önde baskı uygularken Oğuzhan ve Pjanic gibi iyi top kullanan iki oyuncuyu da birlikte sahaya sürdü. Cesur bir seçimdi.Elindeki kısıtlı kadroyla muhteşem işler yapan İlhan Palut ona keza… O da oyuncularına önde basma talimatı vermiş.
Michalak'ı önce kendisi gibi hızlı olan Rıdvan'ın karşısında kullanan Palut, ikinci yarı, Rıdvan'a göre daha ağır olan Umut'un karşısına koydu bu oyuncuyu. Nitekim son dakika golü de Michalak'ın yaptığı bindirmeyle geldi.
Önder hoca yorulan Oğuzhan ve dengesiz hareketleriyle ön tarafta düzeni bozan Larin'in yerine Güven ve Can'ı alarak dinamizmi korumak istedi. Bir ölçü de başarılı da oldu. Buna karşılık İlhan hoca ön tarafı Ahmed Hassan'la takviye etti.
Beşikaş kazanabilirdi, eğer Ghezzal üç saniye içinde boş kale yerine bir kez direğe nişanlayıp, bir kez de dışarı atmamış olsaydı… Konyaspor kazandı, çünkü yakaladığı en net pozisyonu gol yaptı. Hakem Mete Kalkavan çoğu zaman ipin ucunu kaçırdı. Her şeyden önce Pjanic'in bileğine basan N'Poku sarı değil kırmızı görmeliydi. VAR'ın uyarmaması ayrı komedi. Ancak asıl önemli olan Mete Kalkavan'ın, Vida, Pjanic ve Batshuayi'ye karşı olan ön yargısı ve Vida'ya kaleci muammelesi yapıp gösterdiği sarı karttı. Pes arkadaş yahu…
ÜZÜLDÜM! | SİNAN VARDAR
Şu anda Süper Lig'in en zor iki deplasmandan biri Konya...
Ama Önder Karaveli, Konya'ya kazanmaya gelmişti. Beşiktaş dün kaybetmeyi değil, kazanmayı hak etmişti ama futbol bu; atamazsan atarlar.
Doğrusu dünkü 90 dakika bir futbol maçı değil satranç düellosu gibiydi.
Konya alışılmışın dışına çıkarak kontra ataklarla Beşiktaş'ı avlamaya çalıştı. İlk hedef beraberlikti. Ama maçın sonlarında Beşiktaş'ın fiziksel olarak oyundan düşmesinden iyi yararlandılar ve sahadan 3 puanla ayrılmayı bildiler. Tebriklerim İlhan Palut ve öğrencilerine...
Beşiktaş 90 dakikada önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.
Oğuzhan, Ghezzal son vuruşlarda biraz şanssız biraz da aceleciydiler.
Batshuayi ise Sehic'i geçemedi.
Rıdvan Yılmaz harika bir performans gösterdi. Rosier'in yokluğu sorun değilmiş meğer. Umut Meraş'ın sağ kanattaki performansı da alkışa değerdi.
Özellikle son 10 dakikada Konya'nın etkili ataklarında Ersin kalesinde devleşti ama son dakika golüne o da engel olamadı.
Hakem Mete Kalkavan takdir haklarını ev sahibine çaldı. İtiraz ettiği gerekçesiyle Vida'ya gösterdiği sarı kart komikti. O kart yüzünden Vida Konyaspor'un golü öncesi kademeye giremedi. Ah Mete Kalkavan ah!
GEÇEN SEZON LA LİGA'DA KOCA SEZONUN TOPLAMINDA BU KADAR TEKME YEMEMİŞTİR.
Pjanic'e sert harekette bulunan M'Poku'ya kırmızıyı göstermeliydi ama pozisyonu sarı kartla geçiştirerek eyyamın kralını yaptı.
Pjanic'e dün o kadar faul yapıldı ki; tahminim geçen sezon La Liga'da koca sezonun toplamında bu kadar tekme yememiştir. Ayrıcalık olmasın tabii ama dünyaca ünlü bir yıldızın sakatlanarak oyundan çıkması ülke futbolumuzun adına çok düşündürücü...