Sarı kart sonrası olay sözler! Fatura Domagoj Vida’ya kesildi

"GECENİN ADAMI HAKEM DEĞİL VİDA"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Vida'yı şu sözlerle eleştirdi:

"Muhabir olsam Vida'ya giderim, 'Sarıyı nasıl gördün, golde neden müdahale etmedin?' diye sorarım. Bu gecenin adamı hakem değil Vida."