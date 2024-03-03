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Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz 10 numara! Mertens'in yokluğunu dolduracak

Süper Lig'de sezon sonu şamiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek sezonun çalışmaları da sürerken, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Dries Mertens'in yerini doldurmak için arayışlar hız kazandı. Cimbom, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte Galatasaray'ın kancayı taktığı 20'lik 10 numara...

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 14:36 Güncelleme 03 Mart 2024, 14:36
Galatasaray’a İngiltere’den sürpriz 10 numara! Mertens’in yokluğunu dolduracak 1

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona startı veren ve 3 kulvarda başarı parolasıyla yola koyulan Galatasaray, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Galatasaray’a İngiltere’den sürpriz 10 numara! Mertens’in yokluğunu dolduracak 2

Ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Galatasaray’a İngiltere’den sürpriz 10 numara! Mertens’in yokluğunu dolduracak 3

Yaz transfer sezonunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde de Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi yıldızları renklerine bağladı.

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