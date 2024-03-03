Okan Buruk yönetiminde yeni sezona startı veren ve 3 kulvarda başarı parolasıyla yola koyulan Galatasaray, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Yaz transfer sezonunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde de Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi yıldızları renklerine bağladı.