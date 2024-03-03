1 Okan Buruk yönetiminde yeni sezona startı veren ve 3 kulvarda başarı parolasıyla yola koyulan Galatasaray, ilk olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

2 Ardından Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.