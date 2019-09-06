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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao transferinden sonra...

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta sona ererken, şampiyonluğun favorisi olan takımlar lige sürpriz puan kayıplarıyla başladı. Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe ise 3 maçta 7 puan toplayarak rakiplerine gözdağı verdi. İddaa Risk Yönetimi, üçüncü haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni şampiyonluk oranları ve şampiyonluğun favori adayları...

06.09.2019 18:01 - Son Güncelleme: 06.09.2019 18:17
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao transferinden sonra...

Süper Lig'de sezonun üçüncü haftası sona ereken, sürpriz sonuçlara imza atıldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao transferinden sonra...

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk hafta ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 kaybederken, ikinci hafta evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao transferinden sonra...

Aslan, üçüncü hafta ise Kayserispor'u 90+9'da bulduğu golle mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao transferinden sonra...

Galatasaray, 3. hafta sonunda 4 puanla 9. sırada yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao transferinden sonra...

Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı Fenerbahçe, bu sezona bomba gibi başladı.

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