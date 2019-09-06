Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao transferinden sonra...

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü hafta sona ererken, şampiyonluğun favorisi olan takımlar lige sürpriz puan kayıplarıyla başladı. Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe ise 3 maçta 7 puan toplayarak rakiplerine gözdağı verdi. İddaa Risk Yönetimi, üçüncü haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni şampiyonluk oranları ve şampiyonluğun favori adayları...

06.09.2019 18:01 - Son Güncelleme: 06.09.2019 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





