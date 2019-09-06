Galatasaray'dan Fatih Terim kararı sonrası flaş hamle
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor mücadelesi sonrası verdiği demeçler sonrası PFDK'dan 4 maç, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 3 maç men cezası gelmesi ve bu cezaların saat 19.05'te açıklanması büyük tepkilere neden olmuştu. 6. Hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesinde de kulübede olamayacak Fatih Terim için Galatasaray cephesinden de bir hamle geldi. İşte detaylar...
06.09.2019 19:44
- Son Güncelleme: 06.09.2019 19:50
Geçtiğimiz günlerde oynanan Kayserispor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim bu açıklamaları sebebiyle PFDK'dan 4 maçlık bir men cezası almıştı.
Bu kararla ligin 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçında kulübede olamayacak olması ve kararın saat 19.05'te açıklanmış olması da tepkilerin bir hayli büyümesine neden olmuştu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra kulüp televizyonunda programa çıkmış ve konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.
Cengiz "19.05 olayı yüreğimi yaraladı" diyen Galatasaray Başkanı "Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli."
"Galatasaray ne kadar güçlenirse, rakiplerimiz de o kadar güçlenir. Tersine, rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, biz de o kadar üçlü oluruz." şeklinde konuşmuştu.