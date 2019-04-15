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Spor Toto Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecekler açıklandı! Medipol Başakşehir ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımlar açıklandı. Avrupa liglerindeki durumları inceleyen Euro Club Index sitesinin yaptığı açıklamaya göre şampiyonluk yarışını önde götüren lider Medipol şampiyonluk oranı %91.4. Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Galatasaray'ın şampiyonluk oranı %7.2 . İşte Euro Club Index sitesinin verilerine göre Spor Toto Süper Lig'de seozn sonu oluşan durum...

15.04.2019 23:23 - Son Güncelleme: 15.04.2019 23:32
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecekler açıklandı! Medipol Başakşehir ve Galatasaray...

18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 29 puan

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecekler açıklandı! Medipol Başakşehir ve Galatasaray...

17- Akhisarspor: 32 puan

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecekler açıklandı! Medipol Başakşehir ve Galatasaray...

16- Göztepe: 35 puan

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecekler açıklandı! Medipol Başakşehir ve Galatasaray...

15- Bursaspor: 35 puan

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecekler açıklandı! Medipol Başakşehir ve Galatasaray...

14- Ankaragücü: 41 puan

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