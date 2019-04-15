Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi sonrası flaş açıklamalar
Galatasaray Başkanı Cengiz, Fenerbahçe derbisi sonrası maçta yaşanan hakem hataları ile ilgili A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Cengiz maçın hakemi Ali Palabıyık'a ateş püskürürken "Biz yıllardır diyoruz hakemler hata yapabilir. Ama hatalar sürekli hale gelirse, bunda kötü niyet ararız. Palabıyık bunu bize hissettirdi. Müthiş rahatsız olduk." dedi.
15.04.2019 21:53
- Son Güncelleme: 15.04.2019 21:53
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