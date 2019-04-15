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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi sonrası flaş açıklamalar

Galatasaray Başkanı Cengiz, Fenerbahçe derbisi sonrası maçta yaşanan hakem hataları ile ilgili A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Cengiz maçın hakemi Ali Palabıyık'a ateş püskürürken "Biz yıllardır diyoruz hakemler hata yapabilir. Ama hatalar sürekli hale gelirse, bunda kötü niyet ararız. Palabıyık bunu bize hissettirdi. Müthiş rahatsız olduk." dedi.

15.04.2019 21:53 - Son Güncelleme: 15.04.2019 21:53
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi sonrası flaş açıklamalar

CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE;

"Maçı federasyon başkanımızla birlikte izledim. Dün herkes her şeyi gördü. Erman Hoca net ifadelerle yorumladı. Objektif bir izleyicinin kabul edeceği yorumları yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi sonrası flaş açıklamalar

Kırmızı kart verildikten sonra Sn. Ali Palabıyık kendini hakem değil hakim yerine koydu. Biz yıllardır diyoruz hakemler hata yapabilir.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi sonrası flaş açıklamalar

Ama hatalar sürekli hale gelirse, bunda kötü niyet ararız. Palabıyık bunu bize hissettirdi. Müthiş rahatsız olduk.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi sonrası flaş açıklamalar

Hakemler takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyor. Bir takıma kırmızı kart verdiyse diğerine de vermeye çalışıyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Belki de Türk hakemliğinin gelişmemesindeki en önemli nedenlerden biri budur.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den derbi sonrası flaş açıklamalar

Ben camiamın haklarını kendi haklarımdan daha fazla savunmak mecburiyetindeyim. Biz direkt MHK ile temasta bulunduk. Beylerbeyi'nde Sn. Sabri Çelik, Sn. Muhittin Boşat ile bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk.

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