Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019-2020 sezonu)
Spor Toto Süper Lig'in bitmesi ile transfer maratonu başladı. Takımlar hem mevcut kadrolarındaki bazı oyuncuları tutmak hem de yeni transferlerle kadroyu takviye etmek istiyor. Bu kapsamda en ses getiren transferlere Fenerbahçe ve Trabzonspor imzasını attı. Her an yeni son dakika bombalarının patlaması bekleniyor. Ancak Spor Toto Süper Lig'de şuana kadar biten transferler şunlar:
21.06.2019 12:37
- Son Güncelleme: 21.06.2019 12:49
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