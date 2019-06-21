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Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019-2020 sezonu)

Spor Toto Süper Lig'in bitmesi ile transfer maratonu başladı. Takımlar hem mevcut kadrolarındaki bazı oyuncuları tutmak hem de yeni transferlerle kadroyu takviye etmek istiyor. Bu kapsamda en ses getiren transferlere Fenerbahçe ve Trabzonspor imzasını attı. Her an yeni son dakika bombalarının patlaması bekleniyor. Ancak Spor Toto Süper Lig'de şuana kadar biten transferler şunlar:

21.06.2019 12:37 - Son Güncelleme: 21.06.2019 12:49
Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019-2020 sezonu)

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

Adem Büyük | Yeni Malatyaspor >> Kulüpsüz

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019-2020 sezonu)

Adriano | Beşiktaş >> Kulüpsüz

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019-2020 sezonu)

Alessio Cerci | Ankaragücü >> Kulüpsüz

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019-2020 sezonu)

Aatif Chahechouhe | Çaykur Rizespor >> Antalyaspor | Bedelsiz

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019-2020 sezonu)

Aziz Behich | PSV Eindhoven >> Başakşehir | 1.000.000 Euro

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