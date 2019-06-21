Fenerbahçeli Eljif Elmas bu kez özel mesajlarıyla olay oldu! İfşa edince...
Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas... Adı pek çok farklı takım ile anılan Eljif Elmas bu kez bir özel hayatıyla gündeme geldi. Melisa Dişisağlam adlı bir sosyal medya kullanıcısı Eljif Elmas'ın kendisine Instagram üzerinden attığı mesajı ifşa etti. Ancak hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. İşte Eljif Elmas olayının ayrıntıları...
21.06.2019 16:16
- Son Güncelleme: 21.06.2019 16:35
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