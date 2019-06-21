Ozan Kabak transferinde son dakika gelişmesi! Yeni adresi Milan oluyor
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak'ın adı dünya devleriyle anılmaya devam ediyor. İtalyanlar Porto, Bayern, Monaco, Milan gibi takımlarla adı anılan milli yıldızın yeni adresini açıkladı. İşte Ozan Kabak transferinde yaşanan son dakika gelişmesi...
21.06.2019 10:21
- Son Güncelleme: 21.06.2019 10:22
Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Bundesliga'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
A Milli Takım'ın genç stoperi Ozan Kabak'ın transferi hakkında İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi!
Stuttgart ile küme düşen ancak gösterdiği performansla Bundesliga'da 'yılın çaylağı' seçilen henüz 19 yaşındaki futbolcu Porto, Bayern, Monaco ve Milan gibi devlerin listesine girmişti.
İtalyanlar, Milan'ın Ozan için yaptığı teklifi artırdığını ve transferin bitmesinin an meselesi olduğunu yazdı.