Haberler Galeri Spor Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...

Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı ev sahibi Medipol Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren goller Clichy, İrfan Can Kahveci ve Demba Ba'dan geldi. Başakşehir'de Clichy, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir gollerden sonra İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı verdi. İşte Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçından kareler...

02.03.2020 23:00 - Son Güncelleme: 02.03.2020 23:07
Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış gününde Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...

Ev ahibi Başakşehir, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup edip ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...

Turuncu-lacivertliler bu sonuçla puanını 49'a çıkarıp Trabzonspor'u geride bırakarak maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...

Ligde 2 hafta sonra kaybeden Gaziantep FK ise haftayı 31 puanla 9. sırada noktaladı.

Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...

Başakşehirli oyuncular İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçikleri unutmadı. Turuncu-lacivertli oyunculardan Clichy, Mahmut ve İrfan Can gollerin ardından asker selamı vererek şehitlerimizi andı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu
Fenerbahçeli futbolculara ve Ersun Yanal'a havalimanında büyük şok! Bu da oldu