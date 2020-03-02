Başakşehirli oyunculardan alkışlık hareket! Mehmetçik'i unutmadılar...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı ev sahibi Medipol Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren goller Clichy, İrfan Can Kahveci ve Demba Ba'dan geldi. Başakşehir'de Clichy, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir gollerden sonra İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı verdi. İşte Medipol Başakşehir - Gaziantep FK maçından kareler...
02.03.2020 23:00
- Son Güncelleme: 02.03.2020 23:07
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