Spor kamuoyu şampiyonluk yarışını değerlendirdi: Trabzonspor ipi göğüsleyebilir

Trabzonspor, Malatyaspor maçını kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak. Önünde çok zorlu maçlar var bordo-mavililerin. Ama ara transfer döneminde hem savunmasını güçlendirdi, hem de yaratıcı oyuncu sayısını fazlalaştırdı Trabzonspor. Hüseyin Çimşir'in elinde alternatifli bir kadrosu var. Futbolda çok doğru bir klişe vardır: 'Atanla-tutanın iyi olacak' diye. Trabzonspor'un uçan panter gibi bir kalecisi; Ronaldo gibi de bir golcüsü var. Rakiplerine göre bu kadar artısı olan Trabzonspor'un, hakem hatalarına kurban gitmezse eğer bu sezon şampiyon olacağını düşünüyorum...