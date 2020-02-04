Galatasaray'dan milyonlarca euro kazanmıştı! Şimdi asgari ücrete oynuyor

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve 5,5 milyon euro ücreti cebine koyan Tarık Çamdal, Adana Demirspor'da boş sözleşmeye imza attı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık." dedi. İşte detaylar...

04.02.2020 09:38 - Son Güncelleme: 04.02.2020 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





