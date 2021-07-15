Beşiktaş’ta geleceği belirsizdi! Kevin N’Koudou’ya sürpriz talip!
Son dakika transfer haberleri… Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş, önümüzdeki sezona hızlı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarını devam ettirirken takımda yer açmak için gönderilecekler listesine aldığı isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor. Gelen son dakika haberine göre Kartal'da geleceği belirsiz olan Kevin N'Koudou için sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar…
15.07.2021 11:17
- Son Güncelleme: 15.07.2021 11:17
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken takımdan gitme durumu olan oyuncularla ilgili de hareketlilik başladı.
Yunanistan ekiplerinden Olympiakos, Kara Kartal'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.
Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Olympiakos'un bu transferde ısrarcı olduğunu ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceğini belirtti.