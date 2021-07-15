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Beşiktaş’ta geleceği belirsizdi! Kevin N’Koudou’ya sürpriz talip!

Son dakika transfer haberleri&hellip; Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş, önümüzdeki sezona hızlı bir giriş yapmak için transfer çalışmalarını devam ettirirken takımda yer açmak için gönderilecekler listesine aldığı isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor. Gelen son dakika haberine göre Kartal'da geleceği belirsiz olan Kevin N'Koudou için sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar&hellip;

Onur Koçhan
takvim.com.tr
15.07.2021 11:17 - Son Güncelleme: 15.07.2021 11:17
Beşiktaş’ta geleceği belirsizdi! Kevin N’Koudou’ya sürpriz talip!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürürken takımdan gitme durumu olan oyuncularla ilgili de hareketlilik başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş’ta geleceği belirsizdi! Kevin N’Koudou’ya sürpriz talip!

Siyah-Beyazlılar'da geleceği belirsizliğini koruyan Kevin N'Koudou ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’ta geleceği belirsizdi! Kevin N’Koudou’ya sürpriz talip!

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos, Kara Kartal'ın kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş’ta geleceği belirsizdi! Kevin N’Koudou’ya sürpriz talip!

Yunan medyası da görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğüne işaret etti.

Beşiktaş’ta geleceği belirsizdi! Kevin N’Koudou’ya sürpriz talip!

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Olympiakos'un bu transferde ısrarcı olduğunu ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceğini belirtti.