Spor camiasından Kurban Bayramı mesajları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Spor Bakanlığı, federasyonlar ve kulüplerin paylaşımları şöyle;
GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET KASAPOĞLU
"Bayramlar yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ön plana çıktığı, sevgi ve saygının çoğaldığı önemli günlerdir.
Ayasofya Camii'ne olan vuslatımızın gerçekleşmesi gibi sevdiklerimizle kucaklaşacağımız, sağlık dolu nice bayramlar diliyorum.
Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."
TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR
"Sevgi, saygı ve hoşgörü duygularımızı pekiştiren, manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel şekilde yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz.
Covid-19 salgınına karşı ülkece verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada kutlayacağız. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için hijyen, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek bayramı coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum.
Bu duygularla Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."
TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU
"Bayramlar, bütün mesafelerin ötesine geçen, karşılıklı sevgi ve saygımızı birbirimize gösterdiğimiz en özel zamanlardır. Kardeşçe kucaklaşacağımız bayramlar için biraz daha bekleyeceğiz ama bu durum gönüllerimizin bir olmasına engel olmayacak.
Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, samimiyetimizi ve dirayetimizi asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık dolu nice bayramlar dilerim."