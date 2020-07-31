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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Talibi tanıdık çıktı | Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Vedat Muriqi'ye Ada kancası... Pek çok Premier Lig ekibiyle adı transfer haberlerini süsleyen Vedat Muriqi'nin talibi bu kez çok tanıdık bir isim. İşte detaylar.

31.07.2020 13:20 - Son Güncelleme: 31.07.2020 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





