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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Talibi tanıdık çıktı | Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi! Talibi tanıdık çıktı | Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Vedat Muriqi'ye Ada kancası... Pek çok Premier Lig ekibiyle adı transfer haberlerini süsleyen Vedat Muriqi'nin talibi bu kez çok tanıdık bir isim. İşte detaylar.
31.07.2020 13:20
- Son Güncelleme: 31.07.2020 13:20
Premier Lig'e yükselmeyi başaran West Bromwich'te Slaven Bilic resmen düğmeye bastı.
Vedat Muriç'i çok isteyen Hırvat teknik adam, golcü listesinin ilk sırasına Kosovalı forveti yazdı.
Fenerbahçe'de bu sezonun en verimli isimlerinden Vedat Muriç için West Bromwich Albion resmen harekete geçiyor.
Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren İngiliz ekibinde Slaven Bilic mesaisine hızlı başladı.
Güçlükle yükseldikleri Premier Lig için ciddi takviyeler isteyen Hırvat teknik adam, transfer listesinin ilk sırasında Kosovalı forveti tutuyor.