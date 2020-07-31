Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut'u bekleyen tehlike! Ateşten gömlek giyiyor...
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra herhangi bir teknik direktörler anlaşmayan ve teknik sorumlu olarak Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de Erol Bulut'un teknik direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor. Şuanki takımı Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'i 5.sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Erol Bulut, deyimi yerindeyse ateşte gömlek giyecek.
31.07.2020 11:08
- Son Güncelleme: 31.07.2020 11:08
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