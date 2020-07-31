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Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut'u bekleyen tehlike! Ateşten gömlek giyiyor...

Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra herhangi bir teknik direktörler anlaşmayan ve teknik sorumlu olarak Tahir Karapınar'ı takımın başına getiren Fenerbahçe'de Erol Bulut'un teknik direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor. Şuanki takımı Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'i 5.sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Erol Bulut, deyimi yerindeyse ateşte gömlek giyecek.

31.07.2020 11:08 - Son Güncelleme: 31.07.2020 11:08
Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut'u bekleyen tehlike! Ateşten gömlek giyiyor...

Stresli bir sezonun sonunda lig 5.'liğiyle Alanya'yı Avrupa Ligi'ne taşıyan Erol Bulut, Türkiye Kupası'nda takımına final oynatma başarısıyla yeni görevine başlamaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut'u bekleyen tehlike! Ateşten gömlek giyiyor...

Geçmişte F.Bahçe'de hem forma giyen hem de teknik adamlık yapan 20. isim olarak adını tarihe yazdıracak olan Bulut'u zor bir süreç bekliyor.

Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut'u bekleyen tehlike! Ateşten gömlek giyiyor...

Hürriyet'in haberine göre, işte genç teknik adamın çözmesi gereken zorluklar:

Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut'u bekleyen tehlike! Ateşten gömlek giyiyor...

29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası finali oynadıktan sonra tatil yapmadan F.Bahçe'de göreve başlayacak.

Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut'u bekleyen tehlike! Ateşten gömlek giyiyor...

Son 2 sezonun tüm olumsuz izlerini silmek için yoğun mesai harcayacak.

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