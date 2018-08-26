Spor basınında Göztepe-Fenerbahçe maçının yankıları!
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a yenilmesinin ardından Göztepe deplasmanından da puansız dönmesi Sarı Lacivertli camiada şok etkisi yarattı.
Erman Toroğlu - Fotomaç
Fenerbahçe'ye zaman lazım. Bir teknik direktörü sorgulamam için 7-8 maç geçmesi lazım. Ama Fenerbahçe ne hücum yapıyor, ne savunma yapıyor.
Rakibe baskı kuramıyor. Bu büyük bir sıkıntı.
Bakın Şenol Güneş ne diyor? "Gelenler ve gidenler belli değil ki takımı oturtayım" diyor. Ligin en tecrübeli hocası bunu söylüyorsa diğerlerine zaman vermek gerek. Bir şeyler değişecek ama bu biraz sancılı olacak. Biraz sabretmek gerek..
Rıdvan Dilmen - Fotomaç
Bu sezonun kaybedilmesi Ali Koç'a yazılamaz. Teknik direktörle ilgili yutkunurum. Cocu, Malatya'daki, Göztepe'deki zemini ve oyuncuları bilmiyor... Türkiye liginin şartları çok daha farklı. Hollanda'daki şartları bir tuttuğunuz zaman her şey sıkıntı olur. Halil'in kontratak futbolcusu olduğunu, Göztepe'nin hangi şartlarda nasıl baskı kuracağını bilmez. Kim geliyor, kim gidiyor belki Cocu da bilmiyor... Teknik direktör ve Comolli ilişkisinde bir sıkıntı var. Hoca da dağıldı. Maç kadrosunu haftaya kimse tahmin edemez. Michael Frey kapalı kutu bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin aldığı her oyuncu kapalı kutu. Ekonomik olarak böyle gerekiyorsa, tamam. Reyes planlamada yokmuş, Marco yokmuş... Giuliano gidiyor, hocaya saygı duyuyoruz ama başka bir 10 numara geliyor.
Gürcan Bilgiç - Fotomaç
"Doğru" oyundan, "iyi futbola" dönüşüm isteyen bir Fenerbahçe taraftarı var. O yüzden bu yenilgilere veya olabilecek diğer puan kayıplarına ağızlarını açmaya hakları yok. Geçen sezon da Isla bu kadar yanlış yapıyordu, Dirar top kaybediyordu veya Hasan Ali acemilikler içindeydi. Oyun ve oyuncu kalitesinin paralel olduğunu anlamayanlar tarafından, "doğru oyun" önemsizmiş gibi gösterildi..
Emre Bol - Fotomaç
Eğri oturalım, doğruyu konuşalım, eğer Marco Fabian bir Alex çıkmazsa bu sezon şampiyonluk hayal olur.
Tabi Cocu'nun artık olmayacağı belli olan 4-3-3 sisteminden bir an evvel vazgeçmesi gerekiyor.
Eğer bunu yapmazsa hücum oynatacağım derken Fenerbahçe'yi orta sıralara mahkum eder. Acilen elindeki kadroya göre bir sistem belirlemek zorunda.
Mevcut kadronun 4-2-3-1 dışında bir sistemle başarılı olabileceğini sanmıyorum..