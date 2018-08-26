Spor basınında Göztepe-Fenerbahçe maçının yankıları!

Rıdvan Dilmen - Fotomaç

Bu sezonun kaybedilmesi Ali Koç'a yazılamaz. Teknik direktörle ilgili yutkunurum. Cocu, Malatya'daki, Göztepe'deki zemini ve oyuncuları bilmiyor... Türkiye liginin şartları çok daha farklı. Hollanda'daki şartları bir tuttuğunuz zaman her şey sıkıntı olur. Halil'in kontratak futbolcusu olduğunu, Göztepe'nin hangi şartlarda nasıl baskı kuracağını bilmez. Kim geliyor, kim gidiyor belki Cocu da bilmiyor... Teknik direktör ve Comolli ilişkisinde bir sıkıntı var. Hoca da dağıldı. Maç kadrosunu haftaya kimse tahmin edemez. Michael Frey kapalı kutu bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin aldığı her oyuncu kapalı kutu. Ekonomik olarak böyle gerekiyorsa, tamam. Reyes planlamada yokmuş, Marco yokmuş... Giuliano gidiyor, hocaya saygı duyuyoruz ama başka bir 10 numara geliyor.

