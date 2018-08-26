Yol Durumu

Cahill Galatasaray'ın ilgisini doğruladı

Denayer'in Lyon'a gitmesinin ardından stoper arayışlarına hız veren Galatasaray'ın ilgilendiği Gary Cahill iddiaları doğruladı.

26 Ağustos 2018 Pazar, 12:14:57
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Cahill Galatasarayın ilgisini doğruladı

Chelsea'de forma giymesi zora giren Gary Cahill, Galatasaray yolunda...

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Cahill Galatasarayın ilgisini doğruladı

Üstelik transfer haberleri Türkiye ile sınırlı değil... İngiltere de bu transferi konuşuyor.

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Cahill Galatasarayın ilgisini doğruladı

Mirror'dan Jake Polden, "G.Saray Başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" iddiasını ortaya attı.

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Cahill Galatasarayın ilgisini doğruladı

ESPN'den Liam Twomey de, "Sarri, Garry Cahill'e, 'Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla takıma giremez.

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Cahill Galatasarayın ilgisini doğruladı

Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha hazır olmalı" dedi.

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Cahill Galatasarayın ilgisini doğruladı

Cahill ise bu durumdan rahatsız.

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Cahill Galatasarayın ilgisini doğruladı

"İstanbul dedikodularını bende duyuyorum. Ama dedikodu değil" mesajını ve G.Saray'ı adres gösterdi.

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