Sözleşmesinde ev istemişti gerçeği imzadan sonra gördü! Transfer olduğu kulüp ona legodan ev verince kaynar sular döküldü

Keisuke Honda

Japon efsanesi Keisuke Honda, Ocak 2020'de Botafogo'ya katıldı. Brezilya'nın suç oranı yüksek olan şehri Rio de Janeiro'ya taşınan orta saha oyuncusu güvenliğinden endişe duyarken, anlaşmanın bir parçası olarak zırhlı bir araca ihtiyaç duyacağını öngördü. Botafogo bu isteği kabul etti.