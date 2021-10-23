Sözleşmesinde ev istemişti gerçeği imzadan sonra gördü! Transfer olduğu kulüp ona legodan ev verince kaynar sular döküldü
Kulüpleri kulüp yapan başlıca unsurlardan biri hiç kuşkusuz futbolcuları. Büyük şaşalı transferler, altyapılar derken pek çok sözleşem gelip geçiyo kulüp yöneticilerinin elinden. Peki imzası için törenler düzenlenen bu sözleşmelerde neler yazıyor, futbolcular ne istiyor, kulüpler ne veriyor hiç merak ettiniz mi. Emin olun ki o sözleşmelerde sadece maaş ve bonusları kapsadığını, sözleşme fesih bedelinin ne kadar olduğunu, futbolcunun kart görmesi, antrenmana çıkmaması, kulübün maaşları zamanında yatırmaması gibi sanıldığı kadar basit şeyler yazmıyor. Sizin için en ilginç sözleşme maddelerini derledik. İşte detaylar...
Robert Lewandowski
Borussia Dortmund'dan Bayern Münih'e transfer olurken, Lewandowski'yi isteyen diğer takım ise Real Madrid'di. Sızdırılan bilgilere göre Real Madrid'in teklifi çok daha kazançlıydı fakat Polonyalı yıldızı sunulan teklifte kayak yapmamak, yamaç paraşütü yapmamak, motorsiklete binmemek gibi ilginç detaylar vardı.
Fernando Redondo
Eski Real Madrid ve Milan orta saha oyuncusu Fernando Redondo, ilginç bir nedenle Arjantin'in 1998 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmıştı. Dönemin teknik direktörü uzun saçlı veya küpeli futbolcuları kadroya almayı reddetmişti.
Rolf-Christel Guie-Mien
Kongolu orta saha oyuncusu Rolf-Christel Guie-Mien, 1999'da Karlsruher'den Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Guie-Mien'in kulüpten basit bir isteği vardı. Orta saha oyuncusu, yeni kulübünün karısının yemek pişirme dersleri alması için para ödemesini istedi
Keisuke Honda
Japon efsanesi Keisuke Honda, Ocak 2020'de Botafogo'ya katıldı. Brezilya'nın suç oranı yüksek olan şehri Rio de Janeiro'ya taşınan orta saha oyuncusu güvenliğinden endişe duyarken, anlaşmanın bir parçası olarak zırhlı bir araca ihtiyaç duyacağını öngördü. Botafogo bu isteği kabul etti.