Fenerbahçe'de Mesut Özil oynayacak mı? İşte Vitor Pereira'nın Alanyaspor maçı 11'i
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabakada hakem Halit Umut Meler düdük çalacak. Üst üste Trabzonspor yenilgisi ve Antwerp beraberliği ile morallerin bozulduğu Kanarya 3 puanla yara sarmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan gerginlik sonrası Mesut Özil'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu olurken Pereira sahaya süreceği takımı belirledi.
24.10.2021 09:52
- Son Güncelleme: 24.10.2021 09:58