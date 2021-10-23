Vitor Pereira'dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Osayi Samuel ve Altay Bayındır'ın cezaları nedeniyle alarm verildi. Portekizli teknik adam Vitor Pereira cezalılar nedeniyle kadro kurmakta zorlanırken, kafasındaki 11'i netleştirdiği öğrenildi.
23.10.2021 13:26
- Son Güncelleme: 23.10.2021 13:26
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin bu mücadele öncesi cezalı oyuncuları mevcut. Teknik direktör Vitor Pereira, ilk 11'de rotasyona gidecek. İşte detaylar...
PFDK'dan Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e 3 maç ceza gelmesi nedeniyle ilk onbirde yine rotasyon olacak. Yarın oynanacak Alanyaspor maçında kalede Berke Özer görev yapacak.
Pereira'nın Osayi'nin yerine ise Pelkas ya da sakatlığı geçen İrfan Can'a şans vermesi bekleniyor. Savunmada da kırmızı kart cezalısı Kim'in yerine Novak ya da Nazım'dan birisi formayı giyecek. Rossi'nin de ilk onbirde çıkma ihtimali yüksek. Bu takdirde Mesut Özil ile Mergim Berisha'dan birisi kulübeye çekilecek.