Vitor Pereira’dan zorunlu rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı muhtemel 11’i

Pereira'nın Osayi'nin yerine ise Pelkas ya da sakatlığı geçen İrfan Can'a şans vermesi bekleniyor. Savunmada da kırmızı kart cezalısı Kim'in yerine Novak ya da Nazım'dan birisi formayı giyecek. Rossi'nin de ilk onbirde çıkma ihtimali yüksek. Bu takdirde Mesut Özil ile Mergim Berisha'dan birisi kulübeye çekilecek.