Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda
Saracchi ve Emre Taşdemir ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek arayışında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Real Betis'te forma giyen İspanyol sol bek ve kulübüyle el sıkıştı. Alex Moreno'nun hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...
06.06.2021 10:00
- Son Güncelleme: 06.06.2021 10:00
Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yolları ayıran Galatasaray, sol bek arayışlarına başlamıştı.
Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.
Ağustos 2019'da Vallecano'dan Betis'e 7 milyon euro karşılığında transfer olan Moreno, 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı.
Sarı-kırmızılı idareciler, Betis ile satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Moreno, önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek.
BARÇA ALTYAPISI GÖRDÜ
Moreno'nun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek seçim öncesi sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor. Kariyerine Vilafranca'da başlayan Moreno, 2011'de Barcelona altyapısına transfer oldu.