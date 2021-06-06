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Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda

Saracchi ve Emre Taşdemir ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek arayışında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Real Betis'te forma giyen İspanyol sol bek ve kulübüyle el sıkıştı. Alex Moreno'nun hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

06.06.2021 10:00 - Son Güncelleme: 06.06.2021 10:00
Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda

Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile yolları ayıran Galatasaray, sol bek arayışlarına başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda

Sarı-kırmızılılar, İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen 27 yaşındaki Alex Moreno'nun işini bitirdi. İspanyol futbolcuyla el sıkışan Cimbom, kulübü de ikna etti.

Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda

Ağustos 2019'da Vallecano'dan Betis'e 7 milyon euro karşılığında transfer olan Moreno, 2024'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda

Sarı-kırmızılı idareciler, Betis ile satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Moreno, önümüzdeki sezon parçalı formayı giyecek.

Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda

BARÇA ALTYAPISI GÖRDÜ
Moreno'nun önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek seçim öncesi sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor. Kariyerine Vilafranca'da başlayan Moreno, 2011'de Barcelona altyapısına transfer oldu.