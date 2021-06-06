Sözleşme detayları ortaya çıktı! Alex Moreno Galatasaray yolunda

Saracchi ve Emre Taşdemir ile yollarını ayıran Galatasaray, sol bek arayışında mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip Real Betis'te forma giyen İspanyol sol bek ve kulübüyle el sıkıştı. Alex Moreno'nun hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

06.06.2021 10:00 - Son Güncelleme: 06.06.2021 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





