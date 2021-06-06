Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlü modelle fena yakalandı! Önce teknede sonra balkonda...

Bu sezon City'nin en başarılı isimlerinden olan Almanya Milli Takımı oyuncusu, İngiltere'de yılın 11'ine seçilmişti.

EURO 2020 öncesi kısa bir tatile çıkan tecrübeli futbolcu, yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez kameralara yakalandı.