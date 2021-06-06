Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlü modelle fena yakalandı! Önce teknede sonra balkonda...
Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan ünlü modelle fena yakalandı! Sezonun sona ermesiyle EURO 2020 öncesi soluğu yeni aşkı ile tatilde alan İlkay Gündoğan ve sevgilisi Sara Arfaoui ilk kez görüntülendi. Arfaoui, birçok ünlü markanın modelliğini yapıyor...Önce teknede ardından da kaldıkları otelin balkonunda görüntülenen ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
06.06.2021 11:00
- Son Güncelleme: 07.06.2021 10:55
ÜNLÜ MODELLE FENA YAKALANDI!
Manchester City yıldızı İlkay Gündoğan'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! İlkay Gündoğan, sezonun sona ermesiyle EURO 2020 öncesi tatilde yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
Bu sezon City'nin en başarılı isimlerinden olan Almanya Milli Takımı oyuncusu, İngiltere'de yılın 11'ine seçilmişti.
EURO 2020 öncesi kısa bir tatile çıkan tecrübeli futbolcu, yeni sevgilisi Sara Arfaoui ile ilk kez kameralara yakalandı.
Birçok ünlü markanın modelliğini yapan Arfaoui ile İtalya'nın Portofino kentinde görüntülenen İlkay'ın keyifli anları dikkat çekti.
Sevgilisiyle önce tekneden denize girerken görülen başarılı orta saha, sonrasında ise kaldığı otelin balkonunda ve yemekte Arfaoui ile objektiflere yansıdı.
İlkay'ın eğlenceli anları dikkat çekerken, sevgilisini birçok kez öptüğü görüldü.