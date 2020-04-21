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Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler: Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..​.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, Nwakaeme, Sörloth ve Uğurcan Çakır ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürcü teknik adam Sörloth için, "Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..." dedi. İşte Şota Arveladze'nin açıklamaları...

21.04.2020 22:48 - Son Güncelleme: 21.04.2020 22:56
Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler: Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..​.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şota, bordo-mavililerde hem antrenörlük, hem de futbolculuk yıllardan yaşadıklarını anlattı. Spor Yazarı ve Spor Programı Yapımcısı Hakan Yoloğlu'nun canlı yayın konuğu olan Şota Arveladze, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlaması durumunda Trabzonsporlu futbolcuların sürece alışmasının uzun sürüp sürmeyeceğini değerlendirdi.

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Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler: Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..​.

Şota, "Eğer her şey biterse, o zaman çabuk alışırlar. Sonucunda tekrar dönecekler, futbol oynamaya başlayacaklar ve ister arzu daha fazla olur. Ancak aşı bulunmadan bu iş çok zor olacak. Çünkü bu olayın bir daha olması, her şeyi tekrar geriye götürür. Sonucunda bu futbol, evde kal, dokunma işi olmaz. Futbolcular 1,5 - 2 metre mesafede nasıl oynayacak?" diye sordu.

Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler: Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..​.

"BU ARA TRABZONSPOR'A ZARAR VEREBİLİR"

Trabzonspor'un Şampiyonluk şansının yüksek olduğunu ifade eden Şota, "Trabzonspor çok iyi gidiyordu, çok atan ve birleşmiş bir takım fotoğrafı veriyordu. Taraftarda destek veriyordu. Ancak maalesef bu ara Trabzonspor'a zarar verebilir.

Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler: Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..​.

Trabzonspor lider, şu anda kalan maçları kazandığında şampiyon olacak. Trabzonspor'un bir çok maçını izledim. Ama bence taraftar, Avrupa'da oynadığı gibi bir takım görmek istiyor. İleriye giden, atak yapan, goller atan bir takım görmek istiyor" dedi.

Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler: Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..​.

"NWAKAEME İÇİN "BENİ ARADILAR"

Bordo-mavililerde Nwakaeme ile ilgili yönetimin kendisi ile irtibat kurduğunu doğrulayan Şota, "Başkan ile konuştum. Beni aradılar sordular. Zaten Nwakaeme'yi İsrail'de çalışırken tanıyordum, bende iyi oyuncu olduğunu söyledim" diye konuştu.

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