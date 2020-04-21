Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler: Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil...
Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, Nwakaeme, Sörloth ve Uğurcan Çakır ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürcü teknik adam Sörloth için, "Trabzon'a gelmek, lider olmak çok kolay değil..." dedi. İşte Şota Arveladze'nin açıklamaları...
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şota, bordo-mavililerde hem antrenörlük, hem de futbolculuk yıllardan yaşadıklarını anlattı. Spor Yazarı ve Spor Programı Yapımcısı Hakan Yoloğlu'nun canlı yayın konuğu olan Şota Arveladze, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlaması durumunda Trabzonsporlu futbolcuların sürece alışmasının uzun sürüp sürmeyeceğini değerlendirdi.
Şota, "Eğer her şey biterse, o zaman çabuk alışırlar. Sonucunda tekrar dönecekler, futbol oynamaya başlayacaklar ve ister arzu daha fazla olur. Ancak aşı bulunmadan bu iş çok zor olacak. Çünkü bu olayın bir daha olması, her şeyi tekrar geriye götürür. Sonucunda bu futbol, evde kal, dokunma işi olmaz. Futbolcular 1,5 - 2 metre mesafede nasıl oynayacak?" diye sordu.