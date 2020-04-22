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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da beklenen imza! Sözleşmesi uzuyor

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, yönetime sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim Uruguaylı file bekçisine yeni bir sözleşme önerirken, maaşında ise indirime gitti. İşte detaylar...

22.04.2020 09:52 - Son Güncelleme:
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da beklenen imza! Sözleşmesi uzuyor

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini soruyan Fernando Muslera'dan, sarı-kırmızılı taraftarları memnun edecek bir haber geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da beklenen imza! Sözleşmesi uzuyor

Verdiği röportajlarda ya da yaptığı açıklamalarda birçok kez Galatasaray'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli file bekçisinin, yönetimden sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da beklenen imza! Sözleşmesi uzuyor

33 yaşındaki kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği ifade ediliyor. Yaklaşık 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu bakıldığı bildirildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da beklenen imza! Sözleşmesi uzuyor

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak.

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da beklenen imza! Sözleşmesi uzuyor

Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.

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