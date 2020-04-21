Haberler Galeri Spor Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

NBA'in efsane basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti. Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dünyayı sarsan yeni bir gelişme yaşandı.

21.04.2020 16:50 - Son Güncelleme: 21.04.2020 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





