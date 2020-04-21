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Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

NBA'in efsane basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti. Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dünyayı sarsan yeni bir gelişme yaşandı.

21.04.2020 16:50 - Son Güncelleme: 21.04.2020 16:51
Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dünyayı sarsan yeni bir gelişme yaşandı.

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Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

NBA tarihinin en iyi basketbolcularından olan Kobe Bryant, kızı Gianna ile birlikte 26 Ocak günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

Kobe ve kızının yanı sıra helikopterde 13 yaşındaki Gianna'nın takım arkadaşları Alyssa Altobelli ve Payton Chester; ebeveynleri Keri ve John Altobelli; Sarah Chester; basketbol yardımcı antrenörü Christina Mauser; ve pilot Ara Zobayan vardı. Kazada 9 kişi de yaşamını yitirmişti.

Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

HELİKOPTERDE KRİTİK BİR CİHAZ YOKTU
Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bryant'la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) denilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edilmişti. Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.

Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!

YÜKSEK HIZLA VE DİK BİR ŞEKİLDE ÇAKILDI
Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşundan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş." demişti.

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