Kobe Bryant öldüğü kazada hakkında 3 ay sonra şaşırtan karar!
NBA'in efsane basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna 26 Ocak'ta bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişti. Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili dünyayı sarsan yeni bir gelişme yaşandı.
21.04.2020 16:50
- Son Güncelleme: 21.04.2020 16:51
HELİKOPTERDE KRİTİK BİR CİHAZ YOKTU
Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bryant'la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) denilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edilmişti. Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.
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