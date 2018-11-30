Sosyal medyada Barış Alıcı çılgınlığı! İşte yorumlar...

Fenerbahçe taraftarı, uzun bir aranın ardından kendisine ilk 11'e şans bulan Barış Alıcı hakkında sosyal medyadan övgü dolu sözler paylaştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki beşinci maçında sahasında Dinamo Zagreb'i konuk etti. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Barış Alıcı, Ayew'in sakatlığı sonrası uzun bir sürenin ardından kendisine ilk 11'de yer buldu. Genç futbolcu aynı zamanda bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez görev aldı. Barış Alıcı, Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçının ilk yarısında Opta verilerine göre rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isim oldu. Genç futbolcu Opta verilerine göre 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. Barış Alıcı, ikinci yarıda ise yine Opta verilerine göre girdiği 10 ikili mücadenin 6'sını kazanırken, 1 şut pası verdi %66 pas isabet yüzdesiyle oynadı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Dinamo Zagreb karşılaşmasında iyi bir performans gösteren 21 yaşındaki futbolcu hakkında sosyal medyadan övgü dolu paylaşım yaptılar. İşte o yorumlar: